Karşıyaka basketbol takımı Mesut Sancak\'ın davetiyle Nazım Hikmet sergisini gezdi

Karşıyaka basketbol takımı Mesut Sancak'ın davetiyle Nazım Hikmet sergisini gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'ne yenilenen kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın özel davetiyle Kültürpark'taki Nazım Hikmet sergisini ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yiğit Tusder, Başkan Vekili Ali Yüceışık ve Genel Sekreter Tolga Özüm'le birlikte tam kadro katıldı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka, takıma büyük destek veren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın konuğu olarak Kültürpark'ta sergi ziyareti yaptı. Karşıyaka'nın basketbol A takımı tam kadro Başkan Yiğit Tusder, Başkan Vekili Ali Yüceışık ve Genel Sekreter Tolga Özüm'le birlikte Mesut Sancak'ın özel daveti üzerine Bir Ömrün Seyrüseferi Nazım Hikmet sergisini ziyaret etti.
Kaynak: DHA
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