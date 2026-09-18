Karşıyaka basketbol takımı Mesut Sancak\'ın davetiyle Nazım Hikmet sergisini gezdi

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka, takıma büyük destek veren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın konuğu olarak Kültürpark'ta sergi ziyareti yaptı. Karşıyaka'nın basketbol A takımı tam kadro Başkan Yiğit Tusder, Başkan Vekili Ali Yüceışık ve Genel Sekreter Tolga Özüm'le birlikte Mesut Sancak'ın özel daveti üzerine Bir Ömrün Seyrüseferi Nazım Hikmet sergisini ziyaret etti.