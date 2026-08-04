Karşıyaka, Berat'ı Süper Lig'e Gönderiyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Berat'ı Süper Lig'e Gönderiyor

Karşıyaka, Berat\'ı Süper Lig\'e Gönderiyor
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Karşıyaka, altyapısından yetişen Berat Şahin'i Amed Sportif Faaliyetler'e satmaya hazırlanıyor.

3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, altyapısında yetişen Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye uğurladıktan sonra geçen sezon takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin'i de Süper Lig'e satmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen yıl Adem gibi performansıyla parlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu. Genç futbolcunun transferi için Diyarbakır ekibinin Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'den görüş aldığı öğrenildi.

Adem transferde 500 bin euro bonservis ve satışından yüzde 25 pay karşılığı Fenerbahçe'nin yolunu tutarken, Berat'ın bonservis bedeli ise belirtilmedi. Kaf-Kaf'ta ilk olarak 2024-25 sezonunda forma giymeye başlayan Berat, geçen sezon 29 maçta 2 gol, 7 asistle oynadı. Berat da futbola birlikte başladığı kuzeni Adem gibi Pınargücü altyapısında oynadı. Öte yandan geçen sezon Muğlaspor'dan kiralık olarak Karşıyaka'da görev yapan golcü Yasin Uzunoğlu transferde Orduspor 1967'ye imza attı.

Kaynak: DHA

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