Karşıyaka, Beşiktaş\'tan Genç Yıldızı Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon yeni statünün etkisiyle transferde önemli oranda gençlere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna katıyor. Genç oyunculara şans vererek vitrine çıkarmasıyla tanınan Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür'un uzun süredir takip ettiği oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten resmi onay gelir gelmez imza atacak. Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu. Genç futbolcu geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 32 maçta forma giydi.