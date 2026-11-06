Karşıyaka-Bigaspor maçı zemin bakımı nedeniyle Bornova'da 15.30'da oynanacak - Son Dakika
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Karşıyaka-Bigaspor maçı zemin bakımı nedeniyle Bornova'da 15.30'da oynanacak

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Karşıyaka-Bigaspor maçı zemin bakımı nedeniyle Bornova\'da 15.30\'da oynanacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, yarın üst sıradaki Bigaspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakımda olduğu için karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.30'da oynanacak.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka yarın üst sırasında yer alan önemli rakiplerinden Bigaspor'u ağırlayacak.

Kaf-Kaf'ın iç saha maçlarına çıktığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Mücadelenin biletleri numaralı 400 TL, maraton ve misafir takım tribün biletleri 200 TL'den satışa çıktı. Yeşil-kımızılılarda sakatlığı süren Berat ve Fatih Taşdelen oynamayacak. Geçen yıl TFF tarafından başlatılan bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 12 aylık cezası biten Erol Zöngür ise şans verilirse 363 gün sonra formasına kavuşacak. Kötü başladığı sezonda Teknik Direktör Zafer Uysal yönetiminde çıkışa geçip lig ve Türkiye Kupası'nda 7 maçtır bileği bükülmeyen Karşıyaka'nın 15 puanı bulunuyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e yükselen Çanakkale temsilcisi Bigaspor ise 17 puanla Play-Off potasında yer alıyor.

BABA TUSDER'E SON VEDA

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Süleyman Tusder son yolculuğuna uğurlandı. Süleyman Tusder için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Karşıyaka camiası ve taraftarlar katıldı. Başkan Yiğit Tusder, aynı zamanda kulüp kongre ve divan üyesi olan babasının Karşıyaka bayrağına sarılı tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Baba Tusder'in cenazesi namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Mustafa DenizliAziz KocaoğluKarşıyakaAlsancakBigasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka-Bigaspor maçı zemin bakımı nedeniyle Bornova'da 15.30'da oynanacak - Son Dakika
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