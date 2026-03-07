Karşıyaka, Bodrum'da Zafer Peşinde - Son Dakika
Karşıyaka, Bodrum'da Zafer Peşinde

Karşıyaka, Bodrum\'da Zafer Peşinde
07.03.2026 12:03
Karşıyaka, Bodrum Belediyesi ile oynayacağı maçı kazanarak zirve takibini sürdürecek.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubunda zirve takipçisi Karşıyaka yarın deplasmanda 6'ncı basamaktaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım, Bodrum'dan da zaferle dönmeyi hedefliyor. Grupta Karşıyaka'nın 20 maçta 16 galibiyeti, Play-Off iddiasını kaybeden yeşil-beyazlı Bodrum ekibinin ise 11 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA

