Karşıyaka'da 2 imza daha tamam - Son Dakika
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Karşıyaka'da 2 imza daha tamam

16.07.2022 12:17
Karşıyaka'da 2 imza daha tamam

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda yola şampiyonluk parolasıyla çıkan Karşıyaka, 2 ismin daha transferini sonuçlandırdı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonda yola şampiyonluk parolasıyla çıkan Karşıyaka, 2 ismin daha transferini sonuçlandırdı. Daha önce İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat oyuncusu Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay ve Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay'ı alan Kaf-Kaf, geçen sezon Çorum FK'dan kiraladığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferlerini bitirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında yeşil-kırmızılılarda 14 maçta görev yapıp 1 gol atan 23 yaşındaki Kerem'in bonservisi alınıp 3 yıllık sözleşme imzalandı. Altınordu'nun geçen sezon pilot takımı Niğde Anadolu FK'da oynattığı 21 yaşındaki file bekçisi Enes de 3 yıllığına Karşıyakalı oldu. Sezon öncesi kalecilerinden Evra Saner ve Efe'yle yollarını ayıran Karşıyaka, geçen sezon başında alınıp fazla forma şansı bulamayan Sefer Kanıtemiz'in de sözleşmesini feshetti. Yaş kontenjanına da takılıp yeni sezon öncesi A takımın antrenman kadrosuna dahil edilmeyerek özel çalışma programı belirlenen orta saha Sefer, sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Altınordu, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da 2 imza daha tamam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da 2 imza daha tamam - Son Dakika
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