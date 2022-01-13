Karşıyaka'da 2 yeni sahaya

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftası öncesinde transfer yasağını kaldırabilmek için yoğun mesai harcayan Karşıyaka, yasağı açabilirse 2 yeni futbolcu pazar günü Esenler Erokspor maçında ilk 11'de olacak. Sezon başındaki kadrodan 11 isimle yollarını ayırarak şimdiye kadar 4 takviye yapan Kaf-Kaf'ta yasak açılıp lisansları çıkarsa 4 yeni transferden hazır durumda olan santrfor Can Muhammet ve ön libero Fatih Ergen'in 11'de forma giymesi bekleniyor.

Henüz tam hazır durumda olmayan santrfor Fatih Taşdelen ve ofansif orta saha Kerem ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Alacaklı eski futbolcu, antrenör ve teknik direktörlerinden tek dönemlik muvafakatname imzası toplamaya çalışıp bir çoğuyla anlaşan yeşil-kırmızılılar, özellikle yurt dışında yaşayan eski gurbetçi futbolculara ulaşmaya çalışıyor. Yasağın açılıp pazar gününe kadar lisansların çıkması bekleniyor.