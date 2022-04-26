Karşıyaka'da alkışlar altyapıya - Son Dakika
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Karşıyaka'da alkışlar altyapıya

26.04.2022 11:13
Karşıyaka'da alkışlar altyapıya

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon yaptığı 20 transfere rağmen şampiyonluk ve Play-Off hedefinin çok uzağında kalan Karşıyaka, altyapıda ise U19 takımıyla üst üste 2 kez Türkiye finali oynadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon yaptığı 20 transfere rağmen şampiyonluk ve Play-Off hedefinin çok uzağında kalan Karşıyaka, altyapıda ise U19 takımıyla üst üste 2 kez Türkiye finali oynadı. Altyapıda 4 yıl önce başlattığı atılımla U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 2018-2019 sezonunda Türkiye şampiyonluğu için final oynamayı başaran Kaf-Kaf, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2019-2020'de grubunda liderken ara verilip 2 yıl durdurulan lige rüzgar gibi döndü.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta 2 yıl aradan sonra bu yıl yeniden başlayan sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdıran Karşıyaka, Antalya'daki finallerde şampiyonluğu penaltılarla kaptırdı. Yarı finalde Yomraspor'u 5-1 yendikten sonra dün finalde Bodrumspor'un rakibi olan İzmir temsilcisi, normal süresi 2-2 biten maçta şampiyonluğu seri penaltılarla kaybederek ikinci oldu. Kaf-Kaf'ın gençleri A takımın beklentinin gerisinde kaldığı sezonda büyük alkışı haketti.


- İzmir
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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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