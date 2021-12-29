Üye Girişi
Karşıyaka'da alternatifler hazır - Son Dakika

Karşıyaka'da alternatifler hazır

29.12.2021 12:40
Karşıyaka'da alternatifler hazır

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan yine geçici muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, talip olduğu isimler yüksek ücret isteyince alternatiflere yöneldi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan yine geçici muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, talip olduğu isimler yüksek ücret isteyince alternatiflere yöneldi. Sivas Belediyespor'dan 31 yaşındaki golcü Timur Kosovalı ve Şanlıurfaspor'dan ayrılan 34 yaşındaki ön libero Ferhat Çulcuoğlu'yla görüşen Kaf-Kaf, iki isim yüksek ücret isteyince beklemeye geçti. Mutlaka santrfor, kanat, 8 numara ve stoper almak isteyen Karşıyaka, Uşakspor'dan 26 yaşındaki golcü Tayyib Kanarya ve Keçiörengücü'nden 24 yaşındaki stoper Mert Özmen'le de transfer görüşmesi yapıyor.

Şimdiye kadar kadrosuna kattığı isim olmayan yeşil-kırmızılı ekip, Çorum FK'dan 22 yaşındaki forvet arkası Kerem Pala ve Ankara Keçiörengücü'nden 23 yaşındaki sol kanat Erdem Onur Beytaş'ı kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Kaf-Kaf, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Manisa FK'dan oyuncularla ilgili temas halinde. Ocak ayından itibaren yeni futbolcuları takıma kazandırmak isteyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda kadroda düşünmediği isimlerle ilgili listeyi yönetime verdi. Daha önce yeni transferlerden Oğulcan ve Okan'la yollarını ayıran Karşıyaka'da forma şansı bulamayan Batuhan Demirel, Sefer ile kadro dışı olan Alperen gibi yeni futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.


YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Ferhat Çulcuoğlu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da alternatifler hazır - Son Dakika Spor


Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı         
12:42
Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira? Bilenler beri gelsin! Dalında 1,5 lira olan portakal, zincir markette neden 5,90 lira?         
12:34
Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı! Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!         
12:33
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:48:37. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da alternatifler hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement