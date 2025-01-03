Karşıyaka\'da Ayrılıklar Devam Ediyor: James Webb Alba Berlin\'e Geçti

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BASKETBOL Süper Ligi'nde pazar günü lider Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Karşıyaka'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Bu sezon 26 yıllık ana sponsorunu kaybettikten sonra maaşları gecikmeli olarak camianın önemli isimlerinin maddi desteği, reklam ve bilet gelirleriyle ödeyebilen yeşil-kırmızılılarda hafta başında sözleşmelerini fesheden Boutsiele ve Jefferson'dan sonra James Webb de yolcu. Tecrübeli forvetin EuroLeague ekiplerinden Alba Berlin'le anlaşmaya vardığı, karşılıklı anlaşmayla bir miktar buy-out kazandırarak ayrılacağı öğrenildi.

Webb, Süper Lig'de 10 maçta 11.2 sayı, 5.6 ribaund, 1.1 asist ile oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.2 sayı, 5.5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Kadrosundaki 6 yabancıdan 3'ü ayrılıp 3 kısası kalan yeşil-kırmızılı ekibin oyuncu bütçesini küçülttükten sonra takviye yapıp yapmayacağı belirsiz. Geçen hafta FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancı oyuncularına hafta başında maaş ödemesi yapan Karşıyaka, Fenerbahçe maçı öncesi anlaşmalı bilet firmasından gelen kaynakla yerlilere de para yatıracak. Kadrodan maaşını yarım alan McCollum ve hafif sakatlığı olan Kenan Sipahi'nin takım antrenmanlarına katılmadığı öğrenildi.

BİLETLER SATIŞTA

Bu sezon yaşadığı mali krizler ve maaşları geciken oyuncuların yaptıkları boykotlara rağmen ligde ve Avrupa'da iyi bir performans sergileyen Karşıyaka'nın lider Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 200, tam 400, VIP 2 bin TL olarak belirlendi.