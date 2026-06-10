Karşıyaka\'da Belirsizlik Devam Ediyor

Son saniye basketiyle ligde kalan Karşıyaka'da, olağanüstü genel kurul öncesi başantrenör Ahmet Kandemir, oyuncular ve teknik ekibin geleceğine dair belirsizlik sürüyor.

Karşıyaka Basketbol'da olağanüstü genel kurul öncesi belirsizlik sürerken, kulüp ekonomik sıkıntılar, biriken borçlar ve FIBA dosyalarıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Mali genel kurulda ortaya çıkan borç yükü ve eski oyunculara olan ödemeler, yeşil-kırmızılıların geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, başantrenör Ahmet Kandemir'in takımda kalıp kalmayacağı da netlik kazanmazken, deneyimli çalıştırıcıya Basketbol Süper Ligi'nden bazı kulüplerin ilgi gösterdiği belirtildi. Kandemir'in ise yaz dönemiyle birlikte kendisine gelen tekliflere rağmen Kaf-Kaf'tan haber beklediği ifade edildi. Yeni yönetimin belirleneceği olağanüstü genel kurulun ardından Karşıyaka'nın yol haritasının netleşmesi beklenirken, önceliğin mevcut borçların yapılandırılmasına verileceği, ardından teknik ekip ve kadro planlaması için çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan mali kongrede Karşıyaka Basketbol'un geçen sezondan devreden ve FIBA'da kesinleşmiş 86 milyon TL'lik borç dahil toplam borcunun 123 milyon 755 bin TL olduğu açıklandı. - İZMİR