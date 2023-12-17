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Karşıyaka'da Emre Gemici İskenderunspor'a dönüyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Emre Gemici İskenderunspor'a dönüyor

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da istikrarlı süre alamayan golcü Emre Gemici, eski takımı İskenderunspor'a transfer oluyor. Karşıyaka, oyuncunun bonservisi için İskenderunspor'a 1 milyon TL talep etti.

Karşıyaka\'da Emre Gemici İskenderunspor\'a dönüyor
17.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon istikrarlı süre alamadığı için takımdan ayrılmak isteyip son iki maçta forma giymeyen golcü Emre Gemici, eski takımı İskenderunspor'a dönüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki futbolcuya talip olan İskenderunspor'a oyuncunun bonservisi için kapıyı 1.5 milyon TL'den açtı. Karşıyaka, pazarlıkla 1 milyon TL'ye indi. İzmir temsilcisi sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre için gelecek tekliflere 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığında açık kapı da bıraktı.  Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta geçen sezon 12 gol atan Emre, bu sezon ise yalnız ikinci haftada Amasyaspor maçında 2 kez ağları sarsıp ardından skor üretemedi. Emre son dönemde çoğunlukla yedek kaldı. Emre Gemici, yeşil-kırmızılılara imza atmadan önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluk da yaşadağı İskenderunspor'da 20 gol, 2020-2021'de ise Yeşilyurt Belediyespor'da 24 gol atmıştı.

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Son Dakika

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