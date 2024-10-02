Karşıyaka'da Genel Menajer Değişimi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da Genel Menajer Değişimi

Karşıyaka Basketbol'da Genel Menajer Haluk Yıldırım'la yollar ayrıldı.

02.10.2024 15:01
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BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Karşıyaka'da Genel Menajer Haluk Yıldırım'la yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarda basketbol şube yönetimi, Yıldırım'la karşılıklı olarak anlaşıp vedalaştı. Basketbolu bıraktıktan sonra Basketbol Federasyonu'nda milli takımlar direktörlüğü yapan eski milli oyuncu Haluk Yıldırım, Karşıyaka'da geçen temmuz ayının başında Selim Çınar'ın yerine genel menajerlik görevine getirilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Genel Menajer Değişimi - Son Dakika

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