Karşıyaka'da golcü tamam - Son Dakika
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Karşıyaka'da golcü tamam

27.06.2022 17:39
Karşıyaka'da golcü tamam

TFF 3'üncü Lig'de ileri ucu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, listesindeki İskenderunspor'un yıldız santrforu Emre Gemici'ye imzayı attırdı.

TFF 3'üncü Lig'de ileri ucu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, listesindeki İskenderunspor'un yıldız santrforu Emre Gemici'ye imzayı attırdı. Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta gol kralı olurken takımıyla Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Emre'yle sözleşme imzaladı. Geçen sezon 20 gol atan Emre, Kayseri Şekerspor, Niğde Anadolu FK, Orduspor, Muğlaspor, Çorum FK, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Bld formalarını da giydiği kariyerinde 2020-2021 sezonunda Malatya'da da 24 gol kaydetti. Ligde toplam 91 golü bulunan futbolcu Karşıyaka'ya şampiyonluk yaşamak için geldiğini, taraftarlarıyla buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da golcü tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da golcü tamam - Son Dakika
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