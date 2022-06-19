Güraçar yönetimindeki Karşıyaka, 15 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 1 yenilgi alırken, sezonu 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamıştı. Yeni sezonda 8 yıl sonra yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda dönmeye hazırlanan Kaf-Kaf'ta localar ve kombine biletlerin de önümüzdeki günlerde satışa çıkacağı açıklandı. Transfer arayışlarını da sürdüren Karşıyaka'nın Belediye Derincespor 'dan 23 yaşındaki sağ kanat Melih İnan'la görüştüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ufuk Sarıca, basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Güraçar da imzalıyor - Son Dakika

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