Karşıyaka'da iki yıldız listede

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında 7 puan gerisinde olduğu Play-Off hattını yakalayıp 2'nci Lig hedefine finallerden ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka, transfer yasağını tekrar açmak için girişimlerini sürdürürken, birçok önemli futbolcuyu da takibe aldı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in raporuyla Çorum FK'dan 22 yaşındaki ofansif orta saha Kerem Pala ve Ankara Keçiörengücü'nden 23 yaşındaki kanat Erdem Onur Beytaş'ı kiralamaya çalışan, arayışlarını 1'inci Lig ve 2'nci Lig ekiplerinden sürdüren Kaf-Kaf, İzmirli futbolseverlerin yakından tanıdığı iki futbolcuyu istiyor.

Karşıyaka'nın listesinde Şanlıurfaspor'dan 34 yaşındaki ön libero Ferhat Çulcuoğlu ve Sivas Belediyespor'dan 31 yaşındaki santrfor Timur Kosovalı var. Ferhat, Turgutluspor'da profesyonelliğe adım attığı uzun soluklu kariyerinde İzmir'de daha önce Göztepe, Altay ve Bucaspor'da forma giyip 3'üncü Lig ile 2'nci Lig'de şampiyonluklar yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Samsunspor'da 2020'de 2'nci Lig'de şampiyon olup geçen sezon da 1'inci Lig'de Play-Off oynadı. Kariyerinde daha önce gol krallıkları yaşayan Timur, Göztepe'de 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk tattı. Timur, bu sezon Sivas'ta 2'nci Lig'de 15 maçta 8 gol attı.