Karşıyaka'da Kandemir Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Kandemir Tepkisi

23.07.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'nın eski antrenörü Ahmet Kandemir, yeni sezon için hiç görüşülmediğini belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde henüz yeni sezon yapılanmasıyla ilgili resmi adım atmamasına rağmen sponsorluk ve idari, teknik kadroyla ilgili arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir kendisiyle görüşülmemesine tepki gösterdi. Kaf-Kaf'ta antrenörlük görevi için takımın eski çalıştırıcılarından Nenad Markovic'in ismi sanal medyada geçerken geçen sezon son 7 maç için göreve gelerek takımı mucizevi bir şekilde 5 galibiyetle 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Ahmet Kandemir kendisinin yeni sezonla ilgili hiç aranmadığını söyledi.

Sanal medyada birçok taraftarın görevde kalması yönünde istekte bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Benimle görüşülüyor gibi yanlış bir algı oluşturuluyor ancak yeni yönetimle yeni sezonla ilgili hiç görüşmemiz olmadı. Yalnız geçen ay bir kez geçen sezonla ilgili konuştuk ama sonra beni hiç arayan olmadı. Yönetimin kararıdır tabi saygı duyuyorum ancak geçen sezon çok zor durumda göreve gelip Karşıyaka'nın ligde kalmasına katkı yapan bir antrenöre en azından görüşüp teşekkür etmelerini beklerdim. Geçen sene çok az bir ücretle, ligde kalma primiyle göreve geldim. Takıma ekstra primler açıklandı ama sözleşmede yazan ligde kalma primimi bile alamadım. Alacaklarımla ilgili hiç arayan olmadı. Benimle devam etmek istememeleri kendi tercihleri, takım kurmak için zaten geç kalındı arayışa başlamaları da doğal ama bir daha aynı durumda beni ararlarsa bulamazlar" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet Kandemir, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Kandemir Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:25:28. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Kandemir Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.