Karşıyaka'da Özkan gitti

TFF 3'üncü Lig'de dış transfer çalışmalarında aceleci davranmayan Karşıyaka'da mevcut kadrodan altyapı patentli orta saha oyuncusu Özkan Duman, takımdan ayrıldı. Ocak 2019'da Gençlerbirliği altyapısından Karşıyaka'ya transfer edilip yeşil-kırmızılılarda profesyonel olan 21 yaşındaki Özkan, kulübe veda etti. Kaf-Kaf'ta özellikle 2020-2021 sezonunda 5'i ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen genç futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Bergama Belediyespor'a kiralandı. Bergama'da 7 maçta görev yapan Özkan, devre arasında döndüğü Karşıyaka'da 1 maçta süre alabildi.
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