Karşıyaka'da Polat transferi bitti

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak kanat oyuncusu Okan Baydemir'i kadrosuna dahil eden yeşil-kırmızılılar, orta saha Polat Abay'ı da renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2003 doğumlu Polat Abay'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Polat'a hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

- İzmir