Karşıyaka'da Polat transferi bitti - Son Dakika
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Karşıyaka'da Polat transferi bitti

03.07.2022 12:27
Karşıyaka'da Polat transferi bitti

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak kanat oyuncusu Okan Baydemir'i kadrosuna dahil eden yeşil-kırmızılılar, orta saha Polat Abay'ı da renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2003 doğumlu Polat Abay'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Polat'a hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı.


- İzmir
YORUMLAR
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Karşıyaka Okan Baydemir'le imzaladı Karşıyaka Okan Baydemir'le imzaladı Karşıyaka'nın dişine göre Karşıyaka'nın dişine göre
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Polat transferi bitti - Son Dakika

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