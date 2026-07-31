Karşıyaka\'da Spor Salonu Krizi

İZMİR'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın basketbol ve voleybol branşlarında 21 senedir kullandığı evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu konusunda Karşıyaka Belediyesi'yle yaşadığı kriz devam ediyor. Geçen ay salonun eski yönetimle yapılan kira sözleşmesinin gündem olduğu yeşil-kırmızılılarda belediyenin basketbol takımı antrenörlerinin kullandığı idari odayı dün sabah erkenden kulübe tebligat yapılmadan boşalttırması ipleri iyice gerdi. Daha önce KSK Fan Zone ve Mavişehir'deki kulüp binasını da boşalttıran Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı sanal medyada istifaya davet eden taraftarlar belediye binasının önünde de istifa pankartı açtı.

İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu ve Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır resmi sanal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamalarda Türkiye ve İzmir'in öncü kulübü, ilçenin önemli değeri olan Karşıyaka Spor Kulübü ile ilçe belediyesinin arasında uzlaşı zemininin aranmasına tepki gösterilip, Karşıyaka'nın sahipsiz olmadığı vurgulandı. Karşıyaka yönetimi yapılan açıklamayla süreci anlatırken, Belediye Başkanı Ünsal da açıklama yayınlayarak söz konusu alanın yeniden değerlendirilmesi için boşaltıldığını, kulübün elinden alınan bir imkan olmadığını savundu.

YÖNETİMDEN TEPKİ

Karşıyaka Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "30.07.2026 tarihinde, Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Rahmetli Ahmet Piriştina'nın kulübümüz kullanımına vermiş olduğu Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasına, kulübümüzün bilgisi ve rızası dışında sabah saatlerinde müdahalede bulunularak tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Anılan tahliye işleminden önce Karşıyaka Belediyesi tarafından tarafımıza herhangi bir idari karar, resmi tebligat veya yazılı bildirimde bulunulmamıştır. Tahliye işlemi sabah saatlerinde, kulüp yönetiminin bilgisi ve katılımı sağlanmaksızın gerçekleştirilmiş olup, bu nedenle kulüp yetkilileri işlem sırasında hazır bulunamamıştır. Tahliye işlemi sırasında, ilgili oda içerisinde bulunan kulübümüze ait eşya ve evraklara ilişkin Karşıyaka Belediyesi görevlilerince herhangi bir envanter listesi düzenlenmemiş, tahliye işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyan herhangi bir resmi tutanak da tanzim edilmemiştir. Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ile yürüttüğümüz tüm görüşmeler ve sorunun çözümüne yönelik girişimlerimiz ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Her ne kadar belediye yetkililerince ilgili odada tadilat çalışması yapılacağı tarafımıza bildirilmiş ise de; Yönetim Kurulumuz tarafından buna cevaben, gerçekleştirilecek tüm tadilat çalışmalarının önceden tarafımıza bildirilmesi ve söz konusu tadilatlara ilişkin tüm sürecin ve giderlerin Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından karşılanacağının açıkça ifade edilmesine rağmen, bu yöndeki iyi niyetli çözüm önerilerimiz dikkate alınmamış ve yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştır. Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu tahliye işlemi, yasal usul ve prosedürler gözetilmeksizin tesis edilmiş olup, kulübümüzün uzun yıllardır fiilen kullandığı alanlara ilişkin kullanım hakkını ihlal eden niteliktedir. Nitekim daha önce de, dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından kulübümüzün kullanımına tahsis edilen Fan Zone alanı ile Mavişehir'de bulunan Kulüp İdari Binası'nın Karşıyaka Belediyesi tarafından tahliye ettirilmesinin ardından, bu kez Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu bünyesinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasının da aynı şekilde tahliye edilmesi sonucunda, kulübümüzün idari faaliyetlerini sürdürebileceği fiziki çalışma alanları fiilen ortadan kaldırılmıştır. Anılan tahliye işlemi ile ilgili olarak, kulübümüzün tüm idari ve hukuki yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan eder, işbu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

ÜNSAL: KULÜBÜN ELİNDEN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski divan kurulu başkanlarından Sadrettin İşçimenler'in kızı da olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçeminler Ünsal'ın konuyla ilgili açıklama yayınlayıp kulübün elinden alınan bir alan olmadığını söyledi. Ünsal'ın açıklaması şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde bulunan bir idari odanın belediyemiz tarafından yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan algı yaratma çabasını hayret ve üzüntü ile takip ediyoruz. Öncelikle kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Karşıyaka Spor Kulübü'nün elinden alınan bir kulüp binası ya da sportif faaliyetlerini engelleyecek herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Tartışmaya konu olan alan, yıllardır farklı amaçlarla kullanılan bir idari odadır. Bu alanın yeniden değerlendirilmesi tamamen kamu yararı gözetilerek alınmış idari bir karardır. Karşıyaka Spor Kulübü, bugün de belediyemizin spor tesislerinden, halı sahalarından ve salonlarından faydalanmaya devam etmektedir. Spor okullarını belediyemizin tesislerinde sürdürmekte, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki reklam gelirlerinden önemli ölçüde yararlanmakta ve resmi kulüp binasını yine aynı tesis içerisinde kullanmaktadır. Dolayısıyla kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan 'kulübün elinden bir alan alındığı' yönündeki algı gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bu kararı; kulübü zayıflatmak için değil, kamuya ait bir alanı çok daha fazla Karşıyakalının hizmetine sunmak amacıyla aldık. Söz konusu idari oda mevcut haliyle sınırlı sayıda kişinin kullanımına hizmet etmektedir. Oysa biz aynı alanı, hem Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hem de Karşıyaka Spor Kulübü himayesinde spor yapan çocuklarımız için yetenek ölçüm ve değerlendirme, sporcu gelişim birimi, psikolojik destek ve veli danışma merkezi olarak düzenlemeyi hedefledik. Yani birkaç kişinin kullandığı bir alanı, yüzlerce çocuğumuzun ve ailesinin faydalanacağı bir merkeze dönüştürüyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü bu kentin en önemli değerlerinden biridir. Bu değeri küçültmek ya da gölgelemek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Tam tersine, Karşıyaka Belediyesi olarak sporun her alanında daha güçlü bir altyapı oluşturmanın, Karşıyaka Spor Kulübü'nün de içinde bulunduğu spor kültürünü daha ileri taşıyacağına inanıyoruz. Güçlü bir belediye spor yapılanması ile güçlü bir Karşıyaka Spor Kulübü birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Bu karar bir gecede alınmamıştır! Bir ay önce kulüp yönetimine sözlü olarak gerekli bilgilendirmeler yapılmış, hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için de yeterli süre tanınmıştır. Buna rağmen bugün 'haberimiz yoktu' söylemi üzerinden farklı bir algı oluşturulmasını iyi niyetli bulmuyoruz. Kamuoyu üzerinden baskı oluşturmayı tercih eden yaklaşımın hiçbir sorunu çözmediği gibi, iki köklü kurum arasındaki ilişkilere de zarar verdiğini düşünüyoruz. Sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını da aynı üzüntüyle takip ediyoruz. Gerçekler ortaya konulmadan, meselenin ne olduğu tam olarak bilinmeden sloganlar üzerinden oluşturulan tepkilerin Karşıyaka'ya hiçbir katkısı yoktur. Karşıyaka sevgisi, sosyal medyada etiket çalışmaları yapmakla değil; bu kentin çocuklarına, gençlerine ve geleceğine sahip çıkmakla gösterilir. Benim Karşıyakalılığımı, Karşıyaka Spor Kulübü'ne olan saygımı ya da bu kente olan bağlılığımı kimse sorgulayamaz. Biz bu kentin değerlerini tartıştıran değil, büyüten bir anlayışla görev yapıyoruz. Popüler tartışmaların peşinden gitmeyeceğiz; çocuklarımız için daha iyi imkanlar üretmeye, spor altyapımızı güçlendirmeye ve kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir bardak suda fırtına koparmak isteyenler olabilir. Biz ise enerjimizi polemiklere değil, hizmete harcamayı tercih ediyoruz. Karşıyaka Belediyesi bundan sonra da aldığı her kararda yalnızca kamu yararını gözetmeye, Karşıyaka'nın ortak değerlerini korumaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."