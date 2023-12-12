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Karşıyaka'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste zayıf rakiplerine takılan Karşıyaka'da devre arası öncesi teknik heyette değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Sezon başında sponsorluk anlaşmasından gelen parayı kullanan Karşıyaka'da yönetim, ara transfer ve teknik direktör seçimi için kaynak arayışında.

Karşıyaka\'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor
12.12.2023 - 14:24,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki hafta zayıf rakiplerine takılarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Karşıyaka'da devre arası öncesi teknik heyette değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Hakem Halil Umut Meler'e ev sahibi ekibin Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı yumruklu saldırı tüm Türkiye'yi şoke ederek liglerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından süresiz tatil edilmesine yol açarken, devrenin son haftasında Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak Karşıyaka, teknik direktörüyle ilgili karar verecek.

KAYNAK ARIYOR

Bu sezon teknik direktör Ersin Aka'yla yollarını 12 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi yenilgisi sonrasında ayıran Karşıyaka, günlerce Cihat Arslan, Mesut Bakkal, Mustafa Sarıgül, Erkan Sözeri gibi isimlerle görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayınca takımı ilk teknik patronluk deneyimini yaşayan Recep Umut'a emanet etti. İlk etapta devre arasına kadar dümende kalacağı açıklanan Umut'la ardından sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Takımdaki kötü gidişin ardından teknik direktör tartışması yeniden başlarken, futbol şubesinin Ersin Aka'nın ardından yapılan teknik adam arayışında mali şartlar nedeniyle anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Sezon başında sponsorluk anlaşmasından gelen parayı kullanan Karşıyaka'da yönetim ara transfer ve teknik direktör seçimi için kaynak arayışında.

Kaynak: DHA
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