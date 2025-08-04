Karşıyaka\'da Yeni Dönem Başlıyor

TARİHİ borç yüküyle son yıllarda krizlerin bitmediği Karşıyaka Spor Kulübü'nde 26 Haziran'daki kongrede başka aday çıkmadığı için ateşten gömleği giyerek başkanlığı devralan Aygün Cicibaş, bu ay zorunlu olarak yeniden toplanacak genel kurul öncesi hız kesmeden yollarına devam edeceklerini söyledi. Son kongredeki eksikler ve bir yöneticinin adli sicil kaydı nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden imza yetkisi alamadığı için 26 Ağustos'ta sil baştan mali ve seçimli genel kurul yapma kararı alan Karşıyaka'da Cicibaş kongre sürecinin sezon öncesi çalışmalarını etkilemeyeceğini belirtti.

Tribünden gelip kulüpte önceki dönemlerde de yöneticilik yapan başkan Aygün Cicibaş, "Evrak eksiği nedeniyle tekrar kongre yapacağız. Başka aday çıkmazsa bu saatten sonra tekrar aday olurum ancak ben kongreye değil kulübe odaklandım. Göreve geldikten sonra 5 haftadır çok yoğun çalıştık. Tesislerimizi bakıma aldık. Futbol takımını, teknik heyeti belirleyip üst üste önemli transferlerle büyük oranda tamamladık. Basketbol takımını da kurmaya başladık. Bilet firması ve ürün tedarik anlaşmalarımızı yaptık, kombineleri çıkardık. Gelen kaynakla basketbolda FIBA'daki transfer yasağımızı kaldırdık. Futbolda transfer yasağını da bu hafta açacağız" dedi.

Son 1 yıldır sponsorsuz kalan Süper Lig'deki basketbol takımına ana sponsor bulmak için görüşmelerinin son aşamada olduğunu belirten Aygün Cicibaş, "Yan sponsorlarla da anlaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklamalarını yapacağız. Futbol takımımızın oluşması için eski başkanımız Azat Yeşil bize büyük destek verip futbolun hamisi oldu. Basketbol takımımızın sponsorlukları konusunda da eski yöneticilerimizden Kerem Ali Sürekli'den büyük destek alıyoruz. Basketbolda transferler yapılıyor. Sponsorluk konusunda da müjdeli haberler çok yakında" açıklamasını yaptı.

ROTA VEYSEL KARANİ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbol takımında Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ü göreve getirerek kısa süre içinde 12 transfer yapan Karşıyaka, son olarak Kütahyaspor'da oynayan sol kanat Veysel Karani Ünal'a da kanca attı. Bonservisi Süper Lig ekibi Alanyaspor'da olan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kütahyaspor'da 33 maçta 12 gol ve 10 asistle oynadı. Antrenmanlarının İzmir'deki ilk etabını cuma günü tamamlayan Kaf-Kaf 15 Ağustos'a kadar Kartepe'de kampa girecek.