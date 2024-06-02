Karşıyaka'da yeni dönemde futbol şube başkanlığı Gökhan Şensan'a emanet - Son Dakika
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Karşıyaka'da yeni dönemde futbol şube başkanlığı Gökhan Şensan'a emanet

Karşıyaka\'da yeni dönemde futbol şube başkanlığı Gökhan Şensan\'a emanet

Karşıyaka'da yapılan genel kurul sonrası futbol şube başkanlığı görevine Gökhan Şensan getirildi. Başkan İlker Ergüllü'nün yanı sıra yönetimde Mustafa Karabağlı, Mehmet Yaya, İlker Akpınar, Rıdvan Gürgönül, Metehan Taşova ve Mustafa Özçakar da yer alacak. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanlığı'nı ise Onur Güner üstlenecek. Basketbol Şube Başkanı ise henüz netleşmedi.

02.06.2024 12:06
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İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü'nün tek aday olarak girip güven tazelediği genel kurulun ardından şube yönetimleri netleşmeye başladı. Kongre öncesinde eski Başkan Turgay Büyükkarcı ile de buzları eritip karma bir yönetim oluşturan İlker Ergüllü, camiaya birlik mesajı verdi. Yeşil-kırmızılarda yeni dönemde futbol şube başkanlığı görevini Gökhan Şensan yürütecek. Yönetimin en tecrübeli isimlerinden olup tüm şubelerde görev alan Şensan, daha önce farklı dönemlerde futbol yönetiminde yer almış, geçen sezon ise altyapılar ve tesislerden sorumlu olarak çalışmıştı.

Gökhan Şensan ile birlikte futbol şube yönetiminde Başkan İlker Ergüllü, yine 2'nci başkan olacak Mustafa Karabağlı, Mehmet Yaya, İlker Akpınar, Rıdvan Gürgönül, Metehan Taşova ve yönetim dışından Mustafa Özçakar bulunacak. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanlığı'nı yine Onur Güner yürütecek. Berrin Baysak da şubede görev alacak. Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu ana yönetim kurulu listesine girmezken bu şubede yeni yapılanma Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off yarı final serisi bittikten sonra netleşecek. Bir süredir futbolda teknik direktör adaylarıyla görüşmeler yapan Karşıyaka önümüzdeki günlerde takımı emanet edeceği ismi netleştirecek.

Kaynak: DHA

Basketbol, Karşıyaka, Voleybol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da yeni dönemde futbol şube başkanlığı Gökhan Şensan'a emanet - Son Dakika

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