Karşıyaka'da Yeni Yönetimden Ziyaret - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yeni Yönetimden Ziyaret

Karşıyaka\'da Yeni Yönetimden Ziyaret
03.07.2026 12:58
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Yiğit Tusder başkanlığındaki Karşıyaka yönetimi, Belediye Başkanı Ünsal ile iş birliği görüşmesi yaptı.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Geçen hafta kulübün Süper Lig'deki basketbol ve Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımlarının kullandığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'yla ilgili eski yönetimle belediye arasında imzalanan kira sözleşmesi krizinin yaşandığı yeşil-kırmızılılarda görüşmede bu konu da masaya yatırıldı.

Karşıyaka yönetimi görüşme sonrası, "Gerçekleştirilen ziyaretimizde, kulübümüz ile yerel yönetim arasındaki iş birliği olanakları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız İşçimenler Ünsal'a teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Belediye Başkanı Ünsal ise, "Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Sayın Yiğit Tusder ve yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Her zaman olduğu gibi; kentimizin ortak değeri Karşıyaka Spor Kulübü'nün yanında olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; başkanımıza, yönetim kuruluna ve kulübümüze yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

ADEM'DEN 5 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, geçen sezon ortasında Karşıyaka'dan transfer edip yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'la 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Adem'in lisansı da çıkarıldı. Yeni takımının sezon öncesi Topuk Yaylası'nda yaptığı ilk etap çalışmalarına katılan genç futbolcunun Avusturya kampı kadrosuna ise alınmadığı, tecrübe kazanması için kiralık verileceği iddia edildi. Karşıyaka, Adem'in 500 bin Euro bonservisinin ikinci taksitini bekliyor.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Futbolda yeni sezonda 3'üncü Lig'de 9'uncu yılını geçirecek Karşıyaka'nın grubu netleşti. Futbol Federasyonu, bu sezon 4 yerine 3 grupta oynanacak ligde grupları açıkladı. Karşıyaka, diğer Ege takımlarıyla birlikte 2'nci Grup'ta yer aldı. Grupta geçen sezondan Altay, Ayvalıkgücü, Balıkesirspor, Denizli İdmanyurdu, Söke 1970 SK, Uşakspor, Gaziemir Spor adını alacak Tire 2021 FK'nın yanı sıra yine Eskişehirspor, Eskişehir Anadolu, küme düşen Bucaspor 1928, ligin yeni ekibi Bigaspor, Bursa temsilcileri Bursa Nilüferspor, Bursa Yıldırımspor, Antalya'da Alanya 1221 ve Kepezspor, Konya ekibi 1922 Akşehirspor ile Ankara'dan Etimesgutspor yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Yeni Yönetimden Ziyaret - Son Dakika

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