Karşıyaka\'dan 6. Transfer: Murat Meriç

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon iki kez dağılan kadrosunu yeni sezon öncesi takviye etmeye başlayan Karşıyaka 6'ncı dış transferini yaptı. Karşıyaka son olarak Ormanspor forması giyen 22 yaşında, 1.92 boyundaki guard Murat Meriç Kuntker'i kadrosuna kattı. Daha önce Aliağa Petkimspor ve Mersinspor ile Süper Lig deneyimi yaşayan Meriç, son sezon TBL'de 14 maçta 11.1 sayı, 2.0 ribaund, 2.1 asist ortalamaları tutturdu.

Kaf-Kaf antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirdikten sonra şimdiye kadar dış transferde ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven ve oyun kurucu Ege Özçelik'le anlaşmıştı.