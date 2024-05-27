Karşıyaka'dan ayrılan futbolcular şampiyon oldu - Son Dakika
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Karşıyaka'dan ayrılan futbolcular şampiyon oldu

Karşıyaka\'dan ayrılan futbolcular şampiyon oldu

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan ayrılan birçok futbolcu, gittikleri takımlarda şampiyonluk yaşadı. İzmir ekibi ise hedefine ulaşamadı.

27.05.2024 11:41  Güncelleme: 11:44
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TFF 3. Lig ekibi olan Karşıyaka'dan ayrılan birçok futbolcu gittikleri takımlarda şampiyon olmayı başardı.

TFF 3. Lig'de 7 sezondur bir üst lige yükselme mücadelesi veren Karşıyaka, bir türlü hedefine ulaşmayı başaramadı. İzmir ekibi, bu süreçte birçok kez kadrosunda yapılanmaya giderken takımdan ayrılan 7 oyuncu gittikleri takımlarda şampiyon olmayı başardı. Bu sezon takımın en önemli oyuncularından birisi konumunda bulunan ve devre arasında mutsuz olduğu için 3. Lig 1. Grup'taki Kepezspor'a giden Emre Gemici ile geçen sezon Karşıyaka forması giyen Onur Kolay, Kepezspor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Takımın altyapısından yetişen ve 12 yıl A takımda yer alan Metin Peker de sezon başında katıldığı Elazığspor'la şampiyonluk yaşayarak 2. Lig'e çıkma sevincini yaşadı. Tıpkı bu oyuncularla gibi kaleci Yusuf Balcıoğlu da sezon başında Karşıyaka'dan ayrılıp Batman Petrolspor'a giderek kupa kazanma mutluluğunu tattı.

Yine geçen sezonun devre arasında bonservis ücreti ödenerek alınan ve sezon başında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi olan Amed Sportif'e satılan Yılmaz Ceylan, Diyarbakır ekibiyle şampiyonluk kupasını kaldırarak Trendyol 1. Lig'e çıkma sevincini yaşadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişip 2.5 sezon önce ayrılan Harun Atalay, 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954'le şampiyonluğa ulaştı. 2014'te giydiği Karşıyaka formasını geçen sezonun son haftalarında sırtından çıkararak Bölgesel Amatör Lig ekibi Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer olan Mustafa Aşan ve aynı kulübe giden Mustafa Değirmenci, sezonu şampiyonlukla noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan ayrılan futbolcular şampiyon oldu - Son Dakika

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