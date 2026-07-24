Karşıyaka'dan Kandemir'e Yanıt - Son Dakika
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Karşıyaka'dan Kandemir'e Yanıt

Karşıyaka\'dan Kandemir\'e Yanıt
24.07.2026 10:42
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Karşıyaka Basketbol, Ahmet Kandemir'in 'temas yok' açıklamasına cevap vererek görüşüldüğünü duyurdu.

Karşıyaka Basketbol, geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımın başına geçerek yeşil-kırmızılı ekibin ligde kalmasında önemli rol oynayan Başantrenör Ahmet Kandemir'in açıklamalarına karşılık verdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, Kandemir'le hiçbir temas kurulmadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımın başına geçerek Karşıyaka'nın ligde kalmasında önemli pay sahibi olan Başantrenör Ahmet Kandemir, yeni sezon öncesinde yeşil-kırmızılı kulüpten kendisiyle herhangi bir iletişim kurulmadığını açıkladı. Kandemir'in bu açıklamasının ardından Karşıyaka Basketbol yönetimi, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yayımladı. Yeşil-kırmızılılar, Kandemir'le görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, alacaklarının ödenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Karşıyaka Basketbol'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde Sayın Ahmet Kandemir'in basına yaptığı açıklamalar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle, Sayın Ahmet Kandemir'e geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalmasına sunduğu katkı ve verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Kamuoyunda oluşan algının aksine, Sayın Ahmet Kandemir ile sezonun tamamlanmasının ardından kulübümüzde bir araya gelinmiş, kendisi Karşıyaka'ya davet edilerek yeni sezon planlaması ve kulübümüzün geleceğine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Dolayısıyla kendisiyle hiçbir temas kurulmadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtmek isteriz. Sayın Kandemir'in açıklamalarında yer verdiği ligde kalma primi ve diğer mali alacaklara ilişkin taahhütler, mevcut yönetimimizin göreve başlamasından önceki dönemde alınmış kararlar ve yapılan sözleşmeler kapsamındadır. Mevcut yönetim olarak söz konusu taahhütlerin tarafı olmamamıza rağmen, kulübümüzün itibarını korumak ve geçmişten gelen yükümlülüklerin çözüme kavuşmasını sağlamak adına iyi niyetle ve imkAnlarımız ölçüsünde gerekli girişimleri sürdürmekteyiz. Ancak göreve geldiğimiz günden bu yana en önemli önceliğimiz, aylardır büyük fedakArlıkla görev yapan kulüp personelimizin sürdürülebilir mali yapısının yeniden tesis edilmesidir. Tüm ödemeler bu öncelikler ve kulübümüzün mevcut mali imkanları doğrultusunda planlanmaktadır. Karşıyaka Spor Kulübü, geçmişe değil geleceğe odaklanarak yeni sezon hazırlıklarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu süreçte tüm camiamızdan sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze destek vermelerini bekliyoruz."

Kaynak: İHA

Ahmet Kandemir, Basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Kandemir'e Yanıt - Son Dakika

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