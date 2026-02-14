Karşıyaka, Denizli\'de Rövanş Peşinde

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta evinde Çanakkale Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Karşıyaka yarın deplasmanda Denizli Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Arena Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Denizli İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla salona Karşıyaka taraftarı alınmayacak. Ligde 18 maçta 14 galibiyet alan 2'nci sıradaki yeşil-kırmızılı takım, 16 müsabakada 12 galibiyeti bulunan bir basamak altındaki Denizli temsilcisini yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Karşıyaka sezonun ilk yarısında evinde 3-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor.