Karşıyaka, Derbiyi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, Derbiyi Kazandı

Karşıyaka, Derbiyi Kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Altay'ı 2-1 yenerek sezon öncesi derbide galip geldi. Goller Eren Arda ve Bartu'dan.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ikinci haftasında rakip olacak İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Altay'ın lig öncesi oynadığı ilk derbiyi yeşil-kırmızılı ekip kazandı. İki ekip sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki özel maçta karşı karşıya geldi. Karşıyaka, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İzmir ekibinin gollerini İstanbulspor'dan transfer edilen pivot santrfor Eren Arda Şan ve altyapıdan sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bartu attı. Transfer yasağı nedeniyle 5 yıldır kadrosunu takviye edemeyen, tecrübeli aslarını da kaybederek tamamen altyapı oyuncularına sarılan Altay'ın tek golü Arif Yanarlı'dan geldi.

Özel derbiyi yönetimlerin yanı sıra TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da izledi. Aslanata maç sonrası iki takım futbolcularıyla birlikte dostluk fotoğrafı çektirdi. Sezon öncesi 11 transfer yaparak Yılmaz Ceylan, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan, Emircan Aytekin, Mevlüt Kaymak, Veysel Karani Ünal, Tuğran Burak Tuğ, Eren Arda Şan, Fatih Taşdelen, Yiğit Evin, Yasir Boz'u kadrosuna katan Karşıyaka ilk yarıda yedeklerle, ikinci yarıda ise as kadrosuyla sahada yer aldı. Yeşil-kırmızılı ekip transfer yasağı henüz açılmadığı için transferde aldığı oyuncuları resmen açıklamamasına rağmen forma numaraları da belli oldu. Yeni transferlerden Yılmaz Ceylan 13, Veysel Karani 70, yuvaya dönen Fatih Taşdelen 99 numaralı formayı giyecek.

LİGDE 12 EYLÜL'DE RAKİPLER

Ligde ilk yarı programı da belli oldu. Karşıyaka sezonu 6 Mayıs'ta Etimesgut Belediyespor deplasmanında, Altay ise aynı gün evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Denizli İdman Yurdu önünde açacak. Aynı stadı kullanan iki takımın rakip olacağı ikinci haftadaki İzmir derbisi 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Derbiyi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:46:02. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Derbiyi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement