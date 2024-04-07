Karşıyaka, Efeler 09\'u 6-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Karşıyaka konuk ettiği Efeler 09'u 6-0 mağlup etti.
Hakemler: İsmail Güzel, Mehmet Özer, Selçuk Kaplan
Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Erdem Gökçe, Ferdi Burgaz, Erdinç Çepoğlu (Bilal Ceylan dk. 90), Emre Keleşoğlu (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 74), Enes Nalbantoğlu (Alpay Koldaş dk. 90), Sefa Küpeli, İsmail Güner, Barış Sağır (Hakan Erçelik dk. 79), Fatih Taşdelen, Şeref Özcan (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 74)
Efeler 09: Kemal Mert Özyiğit, Sabutay Alper Bayülken, Polat Ertek (Ömer Turan dk. 66), Alpay Eroğlu, Enis Çelik (Murat Sevimler dk. 77), Burak Özbakır, Tugay Adamcıl, Hakan Can Durdu (Mustafa Kara dk. 46), Enescan Özdemir (Tayyip Mevlüt Kaya dk. 66), Atakan Akbulut, Berkan Ünal (Furkan Çarkçı dk. 66)
Goller: Enes Nalbantoğlu (dk. 13, 84), Fatih Taşdelen (dk. 45, 88), Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 82), Bilal Ceylan (dk. 90+2) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Barış Sağır (Karşıyaka), Hakan Can Durdu (Karşıyaka) - İZMİR
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