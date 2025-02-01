Karşıyaka, Elazığ FK Deplasmanında 3\'te 3 Peşinde

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3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta üst üste Kırşehir FSK (D) ve Bulvarspor'u yenerek ikinci devreye kayıpsız başlayan zirve takipçisi Karşıyaka yarın 23 Elazığ FK deplasmanına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak. Elazığ Doğukent Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Yeşil-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan stoperler Abdülkadir ve İsmail ile orta saha oyuncusu Erdal forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlandıktan sonra kontrolleri iyi çıkan ancak hafta içinde antrenmanda ayak bileği burkulan sol kanat Enes'in ise yedek soyunması bekleniyor. Ligde 34 puanla 2'nci sırada yer alan Karşıyaka, 18 puanlı 11'inci basamaktaki Elazığ ekibini ilk yarıda evinde 2-0 yenmişti.