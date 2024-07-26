Karşıyaka, Elazığspor\'un şampiyon kalecisiyle anlaştı

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Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Elazığspor formasıyla play-off şampiyonluğu yaşayan kaleci Hakan Cambazoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kadroya yeni katılan Gençer Cansev'in transferinden taraftarın yoğun tepkisi üzerine vazgeçen yeşil-kırmızılılar, şimdi de rotayı geçen sezon Elazığspor'la play-off şampiyonluğu yaşayan kaleci Hakan Canbazoğlu'na çevirdi. 36 yaşındaki file bekçisi ile büyük oranda anlaşamaya varan İzmir ekibi, ufak detayların çözülmesinden sonra bu transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka, şu ana kadar Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Kadir Bakırtaş, Abdulkadir Öksüz ve Aygün Özışıkyıldız'ı kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılıların bu transfer dışında 3-4 mevkiye daha transfer yapacağı öğrenildi. - İZMİR