Karşıyaka, Elif Erkoç\'u Transfer Etti

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi Altınordu'dan orta oyuncu Elif Erkoç'u renklerine bağladı. Yeşil-kırmızılı ekibin voleybol şubesi transferle ilgili, "Karşıyaka'mıza Hoş Geldin, Elif Erkoç! Geçtiğimiz sezon Altınordu Voleybol forması giyen başarılı Orta Oyuncu Elif Erkoç ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, Yeşil-Kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" açıklamasını yayınladı.