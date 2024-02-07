Karşıyaka, Erkan Sözeri ile çıktığı 3 maçı da kazanarak ikinci sıraya yükseldi

Karşıyaka, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı 3 maçta da galibiyet elde ederek hata yapmadı. İzmir temsilcisi bu süreçte puanını 35'e yükseltip ligde ikinci sıraya yerleşti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Teknik Direktör Ersin Aka yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da, istenilen sonuçlar alınamayınca Aka ile yollar ayrılıp takımın başına geçici süreliğine altyapıyla ilgilenen Recep Umut getirildi. İkinci devreye kadar olan süreçte yeşil-kırmızılı takımı çalıştıran Umut, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza attı. Daha sonra lige ara verilmesiyle birlikte takımın başına tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri'yi getiren İzmir ekibi, ligde çıktığı 3 maçta da galibiyet alarak şampiyonluk hedefine ilerledi. Bu sonuçlarla birlikte puanını 35'e yükselten yeşil-kırmızılılar, puan tablosunda ikinci sıraya yerleşerek lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü.
Erkan Sözeri'den taraftara teşekkür
Karşıyaka'nın başında çıktığı iki iç saha maçında taraftarın yoğun ilgisiyle karşı karşıya gelen Erkan Sözeri, kulüp sosyal medya hesapları üzerinden taraftara teşekkür etti. Takımlarını çok seven ateşli bir taraftar grubuna sahip olduklarını belirten Sözeri, "Tutkulu ve ateşli bir taraftarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bana ve oyuncularımıza gösterdikleri sevgi için. Onların bu sevgisi neyi ifade ediyor. Siz şampiyon olun biz gerekeni yaparız. Ayrıca beni tribünlerde çağırmaları sevgilerini göstermesi beni daha da mutlu etti. Burada sorumluluğumu biliyorum. Beni çağırmaları sorumluluğumu daha da arttırdı. İnşallah çok çalışıp şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR
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