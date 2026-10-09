Karşıyaka, evindeki ilk maçta Eczacıbaşı\'nı 2\'de 2 için ağırlayacak, giriş ücretsiz

Karşıyaka, evindeki ilk maçta Eczacıbaşı'nı 2'de 2 için ağırlayacak, giriş ücretsizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 yenen Karşıyaka, yarın evinde Eczacıbaşı'nı 2'de 2 hedefiyle konuk edecek. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak; girişler ücretsiz.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup eden Karşıyaka yarın evinde 2'de 2 yapma hedefiyle Eczacıbaşı'nı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak. Yönetim taraftarların talebiyle filede sezonun ilk iç saha maçını ücretsiz yaptı. Grupta 14.00'te Aydın BŞB-İzmir DSİ, 16.00'da Bahçelievler Bld-Akhisar Bld, Altınordu-Bodrumspor, 18.00'de ise Bergama Bld-Denizli BŞB maçları oynanacak.
Kaynak: DHA
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