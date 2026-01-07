Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı - Son Dakika
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı

07.01.2026 23:05
TFF. 3. Lig 4. Grup temsilcisi Karşıyaka, 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'a talip olan Fenerbahçe ile son görüşmelerde anlaşamadı. U19 Milli Takımı'nın kampına katılan genç sağ kanat oyuncusu kulübünde kaldı.

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Karşıyaka'nın 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SON GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA BOZULDU

Karşıyaka, genç yıldızına talip olan Fenerbahçe ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından gerçekleşen son görüşmelerde anlaşamadı. U19 Milli Takımı'nın kampına katılan genç sağ kanat oyuncusu kulübünde kaldı. Yeşil-kırmızılı yönetim, profesyonel olur olmaz ilk 11'de 5 maçlık performansıyla Süper Lig devlerini peşine takan Adem için Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'yle de görüştü. Trabzonspor yönetiminin geçen hafta İzmir'e gelerek Karşıyaka yönetimiyle masaya oturmasının ardından yeşil-kırmızılılarda Başkan Aygün Cicibaş, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek'i de yanına alarak İstanbul'a gitti.

MALİ KONULARDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Akademisi Değer Yaratma Direktörü Tuncay Şanlı ve sarı-lacivertli yöneticilerle yapılan görüşmede Adem'in sonraki satışından pay ve altyapıyı da kapsayan teklif değerlendirildi. Görüşmede mali konularda anlaşmaya varılamadı.

TRABZONSPOR BEKLEMEDE

Trabzonspor cephesinin ise oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'yle de görüşülmesi üzerine geri adım atıp beklemeye geçtiği öğrenildi.

KARŞIYAKA TAKIMDAN GÖNDERMEYECEK

Karşıyaka bonservis pazarlığında kulüplerle anlaşılamadığı için Adem'i ara transferde satmaktan vazgeçti. Genç futbolcu gelişimini Karşıyaka'da tamamlayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin Adem'i Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'e daha önce sorduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

