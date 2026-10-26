Karşıyaka, Fenerbahçe\'ye 97-72 yenilerek bu sezon ilk iç saha yenilgisini aldı

Karşıyaka, Fenerbahçe'ye 97-72 mağlup olarak bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk iç saha yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona büyük ölçüde yenilenen kadrosuyla başladı. Yeşil-kırmızılılar, ligin ilk haftalarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve ilk iki karşılaşmasını taraftarından yoksun oynayan İzmir temsilcisi, buna rağmen sahasında çıktığı maçları kazanmayı başardı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom'a 1 sayı farkla mağlup olan Karşıyaka, ikinci haftada sahasında Galatasaray'ı 78-71 yenerek ilk galibiyetini aldı. Üçüncü haftada deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 92-82 kaybeden yeşil-kırmızılılar, dördüncü haftada ise Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup etti. Böylece taraftarından yoksun çıktığı iki iç saha maçını da kazanan Karşıyaka, beşinci haftada taraftarıyla buluştuğu mücadelede Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koyan İzmir ekibi, ikinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamayınca parkeden 97-72 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Karşıyaka, sahasındaki ilk yenilgisini alırken bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic de Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmadan önemli dersler çıkardıklarını belirterek çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Nenad Markovic: "Çalışmaya devam edeceğiz"

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Markovic, "Oluşturdukları harika atmosfer için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Böylesine muhteşem bir taraftar önünde bu maçı oynamak gerçekten harikaydı ve kendimizi daha iyi gösteremediğimiz için üzgünüm. Bunun farklı nedenleri vardı. Maçın başından itibaren savunmamızın iyi olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yüksek yüzdeyle şut atması bizim adımıza şanssızlıktı; biz de çok kolay atışları, bazı turnikeleri kaçırdık. Ancak genel olarak bu maçtaki asıl sorunumuz savunmamızdı. Tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin potaya gidişlerini hiç durduramadığımızı düşünüyorum. Potaya her gittiklerinde ya basket, ya basket-faul ya da iki serbest atış oldu. Tüm maç boyunca bizim için en kötü nokta buydu. Ayrıca Yavuz'un üçlüğü attığı ve hücum faulün verildiği talihsiz bir an vardı; bitime 1 dakika kala farkı 4'e indirmişti. Sonrasında devreye giderken Fenerbahçe farkı tekrar 13'e çıkardı. İkinci yarıya fena başlamadık ama genel olarak Fenerbahçe her pozisyonda oldukça konsantre ve ciddiydi. Gerçekten sert oynadılar, hücum setlerini çok iyi uyguladılar. Biz ise yavaş yavaş oyundan düştük ve onlara ayak uyduramadık. Bundan çok şey öğrenebileceğimiz bir maç olduğuna inanıyorum. Çalışmaya devam etmemiz ve oyuncularımızı oynamaya, çalışmaya devam etmeleri için cesaretlendirmemiz gerekiyor. İnsanlar muhtemelen bizim o seviyede olmadığımızı düşünecektir ama Fenerbahçe bugün gerçekten çok ciddi ve çok sert oynadı. Bizim açımızdan ise daha önce de söylediğim gibi çok şey öğrenebileceğimiz, çalışmaya devam edip gelecekte daha iyi olabileceğimiz bir maç oldu" dedi.