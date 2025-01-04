Karşıyaka, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Karşıyaka, Fenerbahçe\'yi Ağırlıyor

Karşıyaka, BSL'de Fenerbahçe Beko ile yarın mücadele edecek. Hedef iç sahada 6. galibiyet.

04.01.2025 11:22
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 13. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe 11 galibiyet 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon itibarıyla ligde oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek taraftarının önünde üst üste 6. galibiyetini elde ederek iç sahadaki galibiyet serisinini devam ettirmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise galip gelerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Can Mavisu ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

Karşıyaka'da 4 yabancı gitti

Karşıyaka Basketbol'da; Jerry Boutsiele, Damien Jefferson ve James Webb'den sonra Errick McCollum'un da yeşil-kırmızılı takımdan ayrıldığı öğrenildi. Ödeme almakta zorlanan oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı fesih ettikleri ifade edildi. Böylece İzmir ekibinde kısa bir süre içerisinde 4 yabancısıyla yollarını ayırmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor - Son Dakika

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