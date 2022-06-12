Karşıyaka filede Aleyna'yı aldı - Son Dakika
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Karşıyaka filede Aleyna'yı aldı

12.06.2022 12:24
Karşıyaka filede Aleyna'yı aldı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Adam Voleybol'dan orta oyuncu Aleyna Aşık ile sözleşme imzaladı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Adam Voleybol'dan orta oyuncu Aleyna Aşık ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak İzmir DSİ Spor'da forma giyen Aleyna'nın yeni sezonda yeşil-kırmızılı takımın başarısı için ter dökeceği bildirildi. Eczacıbaşı altyapısında yetişen 1.87 boyunda ve 19 yaşındaki voleybolcu Sarıyer Belediyespor'da da görev yaptı. İç transferde Ezgi, Aleyna Temizler, Melisa, Zümrüt, Sude, Bengü, Hatice Secem, Selen Naz, Yaren ve Liray ile yola devam eden Karşıyaka'da Simay, Betül ve Çağla ile yollar ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Karşıyaka, voleybol, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka filede Aleyna'yı aldı - Son Dakika

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