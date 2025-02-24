Karşıyaka Futbolcuları Antrenmana Çıkmadı - Son Dakika
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Karşıyaka Futbolcuları Antrenmana Çıkmadı

Karşıyaka Futbolcuları Antrenmana Çıkmadı

Ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle Karşıyaka'nın futbolcuları antrenmana katılmadı.

24.02.2025 15:45
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Karşıyakalı futbolcuların, peşinat ödemelerindeki gecikme ve Bornova 1877 maçının galibiyet primi yatmadığı için antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve takibini sürdüren Karşıyaka'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-kırmızılı oyuncuların Düzcespor maçı öncesinde bugün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılması planlanan idmana çıkmamama kararı aldığı öğrenildi. Peşinat ödemelerindeki gecikme ve Bornova 1877 maçının galibiyet primlerinin henüz yatmamasından dolayı futbolcuların böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Lig'deki son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkışa geçen İzmir ekibinde oyuncuların kesin bir karar alarak ödeme yapılana kadar antrenmanlara çıkmayacağı bildirildi.

Cumartesi günü İzmir'de oynanacak Düzcespor maçı öncesi kulüp yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Politika, Ekonomi, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

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