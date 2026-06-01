Karşıyaka Genel Kurulu Bugün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka Genel Kurulu Bugün

Karşıyaka Genel Kurulu Bugün
01.06.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü'nün mali genel kurulu, yarın Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, yarın saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağan mali genel kurul yarın gerçekleştirilecek. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak toplantıda kulübün ekonomik durumu ele alınacak.

Genel kurulda kulübün gelir-gider tablosu ile borç durumu açıklanacak, yönetim mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak. Ayrıca yeni sezon için hazırlanan taslak bütçe de üyelerin onayına getirilecek.

11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın, yarınki mali genel kurulda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Öte yandan 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alan Aygün Cicibaş'ın, cezasının mahkeme tarafından kaldırılması halinde dahi 11 Haziran'daki seçimde yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

Mali tabloda borç çok

Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi mali durumu kulübü ciddi şekilde zorluyor. Eski futbolcu alacakları nedeniyle TFF tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılması için yaklaşık 20 milyon TL ödeme yapılması gerekirken, geçen sezon kadrosuna ait yaklaşık 17 milyon TL tutarında borcun da bulunduğu öğrenildi.

Basketbol takımında ise eski yabancı oyunculara olan borçlar nedeniyle FIBA kaynaklı yaptırımların kaldırılması için yaklaşık 105 milyon TL'lik ödeme veya yapılandırma gerektiği belirtildi. Kulübün Türkiye Basketbol Federasyonu'na 10 milyon TL, voleybol takımına ise 12 milyon TL borcunun bulunduğu ifade edilirken, kamu, vergi, SGK, personel ve diğer borçların da kongrede açıklanacağı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Evlilik, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Genel Kurulu Bugün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:22
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:25:48. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Genel Kurulu Bugün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.