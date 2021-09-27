Karşıyaka için fırsat haftası

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yasağı kaldırıp 12 transferle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta galibiyete hasret kalarak son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Karşıyaka, bu hafta kazanıp zincir kırmak istiyor. Grupta 4 maçta 3 puanla düşme hattında kalan Kaf-Kaf, bu hafta hem Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda hem de ligde Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

Tamamen gençlerle mücadele eden Karabükspor, ilk 4 maçta 4 mağlubiyetle puan alamadı. Kalesinde 14 gol birden görüp, 1 kez ağları sarsabilen Karadeniz temsilcisi son sıraya demir attı. Rakibiyle 30 Eylül Perşembe günü kupada, 3 Ekim Pazar ise ligde karşılaşacak Kaf-Kaf, iki maç arasında İzmir'e dönmeyip Safranbolu'da kamp yapacak. Karabük deplasmanının, sezona istediği gibi başlayamayan Kaf-Kaf için moral kampı olması bekleniyor.