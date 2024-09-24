Karşıyaka İlk 3 Maçta Gol Yemedi - Son Dakika
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Karşıyaka İlk 3 Maçta Gol Yemedi

Karşıyaka İlk 3 Maçta Gol Yemedi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 maçta 5 gol atıp kalesini kapattı, 7 puanla zirveye yaklaştı.

24.09.2024 11:19
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 3 maçında rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde ise gol görmedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ilk 3 hafta itibariyle gösterdiği performansla beğenileri toplamaya devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet 1 beraberliğe imza atan yeşil-kırmızılılar, 7 puan toplayarak zirvedeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Ligin ilk maçında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı Bulvarspor'u 3-0, 23 Elazığ FK'yı ise 2-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece Karşıyaka, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, bu maçlarda kalesini ise gole kapatmayı başardı.

İzmir ekibi, Bursaspor'la birlikte TFF 3. Lig 1. Grup'ta gol yemeyen iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Öte yandan Karşıyaka, 29 Eylül Pazar günü Artvin Hopaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, kazanması halinde bu sezon üst üste ikinci deplasman galibiyetini almış olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka İlk 3 Maçta Gol Yemedi - Son Dakika

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