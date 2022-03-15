Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı - Son Dakika
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Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı

15.03.2022 11:04
Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde giden yolda play-off'a katılma hakkı kazanmıştı. Yeşil-kırmızılılar, 22-24 Mart tarihleri arasında Bursa'da oynayacağı maçlarla 1. Grup'u ilk iki sırada bitirip finale yükselmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, 1. Grup'u ilk iki sırada bitirmesi halinde ve finalde 2. Grup'tan gelecek rakibini elemesi durumunda Sultanlar Ligi'ne yükselebilecek.

Karşıyaka'nın 1. Grup'ta play-off yarı final maç takvimi şu şekilde:

Karşıyaka - Edremit Belediyesi Altınolukspor (22 Mart Salı - 18.30)

Karşıyaka - Kayseri OSB Teknik Koleji (23 Mart Çarşamba - 16.30)

Karşıyaka - İlbank SK (24 Mart Perşembe - 17.30)

Tüm maçlar Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İZMİR

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı
Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı
Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı

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Karşıyaka, voleybol, Play Off, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı - Son Dakika


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