Karşıyaka, Kenan Sipahi ve Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Karşıyaka, Kenan Sipahi ve Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna kattı

Karşıyaka, Kenan Sipahi ve Mehmet Efe Demirel\'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi'nin imzasını resmen duyurdu. Ayrıca genç pivot Mehmet Efe Demirel'i de kadrosuna dahil etti.

22.08.2024 13:13
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Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaşmaya vardığı takım kaptanı Kenan Sipahi'nin imzasını resmen duyurdu. A Milli Takım'da da görev yapan oyun kurucunun 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceği açıklandı. Daha önce 2015-2016 sezonunda Euroleague'de de forma giydiği Karşıyaka'ya 2022'de geri dönen 29 yaşında, 1.96 boyundaki guard, Basketbol Süper Ligi'nde geçen yıl 29 maçta 7.8 sayı, 3.4 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Takıma 5 yeni yabancı transferi gerçekleştirdikten sonra genç yerli oyuncu hamleleri de yapan Karşıyaka, Ozan Yılmaz'ın ardından Mehmet Efe Demirel'i de kadrosuna kattı. Anadolu Efes altyapısında yetişen 19 yaşında, 2.13 boyundaki genç pivot, U18 Milli Takım'da da forma giydi. Mehmet Efe, geçen sezon Anadolu Efes ile ligde 19 maça çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Kenan Sipahi ve Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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