Karşıyaka, Kırşehir\'i 4-0 Geçti, İshak Kurt Gol Orucunu Bozdu

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol SK'yı 4-0 yenerek ikinci devreye moralli başlayan Karşıyaka'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen santrfor İshak Kurt, 2 kez rakip fileleri sarsarak gol hasretine son verdi. Son 2 sezonda Efeler 09'da 24 gol, Adana O1 FK'da 22 gol atarak, "Gol Kralı" apoletiyle Karşıyaka'ya gelen İshak, ilk yarıda sadece 3 gol atabilmişti. Kırşehir maçı öncesi son golünü 13 Ekim'de Kuşadasıspor karşısında kaydeden 32 yaşındaki forvet gol orucunu bozarak 99 gün sonra gol sevinci yaşadı. Yeşil-kırmızılı takımın zirve mücadelesindeki en önemli kozlarından biri olan İshak'ın ikinci yarıya gollerle başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.