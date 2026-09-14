Karşıyaka lige galibiyetsiz başladı, gözü Bursa Yıldırımspor maçında - Son Dakika
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Karşıyaka lige galibiyetsiz başladı, gözü Bursa Yıldırımspor maçında

Karşıyaka lige galibiyetsiz başladı, gözü Bursa Yıldırımspor maçında
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk 2 maçında galibiyet alamayarak 1 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. İzmir ekibi, sezonun ilk 3 puanını almak için hafta sonu deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk 2 maçında galibiyet alamayarak lige istediği başlangıcı yapamadı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, lige istediği başlangıcı yapamadı. Yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve yaptığı takviyelerle şampiyonluğun önemli adayları arasında gösterilen İzmir ekibi, ilk 2 haftada galibiyetle tanışamadı.

Sezonun ilk haftasında Etimesgut Belediyespor'a konuk olan yeşil-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İkinci hafta ise ezeli rakibi Altay'ı ağırlayan Kaf-Kaf, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Böylece ilk 2 haftada 1 puan toplayabilen Karşıyaka, zirve yarışının uzağında kalarak ligde 13. sırada yer aldı.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, takımın kötü gidişatının sona ermesi için yoğun şekilde çalışacaklarını belirterek, en kısa sürede hedefledikleri galibiyetlere ulaşacaklarını ifade etti.

Hedef Bursa Yıldırım maçı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk iki haftayı galibiyetsiz geçen Karşıyaka, sezonun ilk 3 puanını almak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor'u mağlup ederek hem bu sezonki ilk galibiyetini elde etmek hem de galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Bursa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka lige galibiyetsiz başladı, gözü Bursa Yıldırımspor maçında - Son Dakika

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