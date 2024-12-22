Karşıyaka, Manisa Basket'i 103-91 Yenerek Üst Üste 5. Galibiyetini Aldı

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

KARŞIYAKA: McCollum 13, Kenan Sipahi 20, Webb 19, Jefferson 1, Boutsiele 12, Russell 14, Thomas Akyazılı 2, Mehmet Efe Demirel 1, McDermott 10, Mert Celep, Muhsin Yaşar 11

MANİSA BASKET: Lee 26, Echodas 4, Besson 19, White 12, Yunus Sonsırma 5, Chiozza 2, Acuil 11, Leon Apaydın, Buğra Çal 2, Thomas 10

1'İNCİ PERİYOT: 32-20

İLK YARI: 57-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-66

5 FAUL: Russell (39.51) (Karşıyaka)

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta Aliağa Petkimspor'a deplasmanda son saniyede yenilen Karşıyaka, yine Ege derbisinde Manisa Basket'i 103-91 mağlup etmeyi başardı. Karşıyaka'da 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken Kenan Sipahi 20 sayı attı. Manisa'ya Lee'nin 26 sayısı yetmedi. Ligde ilk 4 sıra içerisinde yer alan Karşıyaka bu skorla 11 maçta 8 galibiyete ulaştı. Manisa Basket ise 2 galibiyette kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde isimlerini Play-In etabına yazdıran iki ekibi karşı karşıya getiren maça ev sahibi Kenan Sipahi'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başladı. Manisa Basket skorer oyuncusu Lee ve Acuil'in sayılarıyla skorda denge kurmaya çalışsa da Karşıyaka farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 32-20 sonuçlandı. İkinci periyotta fark 16 sayıya çıktı. Devre konuk ekipten Buğra'nın basketiyle 57-47 bitti. Üçüncü periyotta Manisa ekibi Lee'nin skorer oyunuyla farkı 6 sayıya indirse de Karşıyaka McDermott ve Muhsin'in kritik 6 sayısıyla son 10 dakikaya 78-66 önde başladı. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan yeşil-kırmızılılar 100 sayıyı geçip parkeden 103-91 galip ayrıldı.