Karşıyaka Medical Point, Göztepe\'yi mağlup ederek seyirci rekoru kırdı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karşıyaka Medical Point, lig tarihinde kendisine ait seyirci rekorunu kırarak çifte sevinç yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 4 bin 882 Karşıyaka taraftarının takip ettiği bildirildi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni 1'inci Lig seyirci rekoru. 4882 kişi. Teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı" ifadelerine yer verildi. Karşıyaka daha önce 4000 bin seyirci önünde oynama rekorunu geliştirmiş oldu.

Ligde oynadığı 13 müsabakada aldığı 8 galibiyetle 26 puana ulaşan Karşıyaka, maç fazlasıyla 4'üncü sıradan 3'üncü basamağa yükseldi. Göztepe derbisini Kulüp Başkanı Azat Yeşil ve Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba da protokol tribününden takip ederken, Göztepe Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil de salonda yerini aldı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karşıyaka, ezeli rakibinden rövanşı almış oldu. Yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü play-off hattındaki rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.