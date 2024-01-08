 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka Medical Point, Göztepe'yi mağlup ederek seyirci rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka Medical Point, Göztepe'yi mağlup ederek seyirci rekoru kırdı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka Medical Point, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek lig tarihindeki seyirci rekorunu kırdı. Müsabakayı 4 bin 882 Karşıyaka taraftarı takip etti. Karşıyaka, aldığı galibiyetle ligde 3'üncü sıraya yükseldi.

Karşıyaka Medical Point, Göztepe\'yi mağlup ederek seyirci rekoru kırdı
08.01.2024 - 12:18,
Abone Ol

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karşıyaka Medical Point, lig tarihinde kendisine ait seyirci rekorunu kırarak çifte sevinç yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 4 bin 882 Karşıyaka taraftarının takip ettiği bildirildi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni 1'inci Lig seyirci rekoru. 4882 kişi. Teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı" ifadelerine yer verildi. Karşıyaka daha önce 4000 bin seyirci önünde oynama rekorunu geliştirmiş oldu.

Ligde oynadığı 13 müsabakada aldığı 8 galibiyetle 26 puana ulaşan Karşıyaka, maç fazlasıyla 4'üncü sıradan 3'üncü basamağa yükseldi. Göztepe derbisini Kulüp Başkanı Azat Yeşil ve Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba da protokol tribününden takip ederken, Göztepe Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil de salonda yerini aldı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karşıyaka, ezeli rakibinden rövanşı almış oldu. Yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü play-off hattındaki rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Medical Point, Göztepe'yi mağlup ederek seyirci rekoru kırdı - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Medical Point, Göztepe'yi mağlup ederek seyirci rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement