Karşıyaka, Menemen Futbol Kulübü'ne mağlup oldu

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, Menemen İlçe Stadı'nda oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Daha önce özel maçlarda yine 2'nci Lig takımlarından Altınordu'yla 2-2 berabere kalıp, Somaspor'u 2-1 mağlup eden Kaf-Kaf ilk kez kötü sinyal verdi. Bu üç maçta da duran toptan goller yiyen yeşil-kırmızılı ekibin lig haftasına giren Menemen önüne çıkmadan önce hafta içinde ağır yükleme antrenmanları yaptığı öğrenildi. Karşıyaka lig öncesi 29 Ağustos Perşembe akşamı Tire'de Tire 2021 FK'yla da hazırlık maçı oynayacak. İzmir temsilcisi yeni haftada savunma hattına uzun süredir beklediği stoper takviyesini de gerçekleştirmeye çalışacak.